Infoveranstaltung in Erkelenz : Miniroboter Ozobot Bit ist neu in der Stadtbücherei

Miniroboter Ozobot Bit ist neu in der Stadtbücherei

Infoveranstaltung in Erkelenz

Die Stadtbücherei in Erkelenz mit der Leonhardskapelle an der Gasthausstraße. Foto: Speen

Erkelenz In einer Informationsveranstaltung stellt die Stadtbücherei den kleinsten Spielroboter der Welt vor. Er ermöglicht Kindern den spielerischen Einstieg in die Welt des Programmierens.

Neues bietet die Stadtbücherei an der Gasthausstraße im Monat Oktober: Vorgestellt wird der Miniroboter Ozobot Bit. Am Dienstag, 6. Oktober, 16 Uhr, findet dazu eine Informationsveranstaltung statt.

Ozobot Bit ist einer der kleinsten Spielroboter der Welt. Mit vielfältigen Funktionen weckt er die Kreativität und ermöglicht den spielerischen Einstieg in die Welt des Programmierens. Genutzt werden soll der Miniroboter jedoch ausschließlich in der Stadtbücherei. Für die Informationsveranstaltung sind Anmeldungen per Telefon unter 02431 85363 erforderlich.