Beliebte Veranstaltung in Matzerath : Spendenaktion statt Martinsmarkt

Szenen wie diese wird es in Matzerath Anfang November nicht geben, denn der Martinsmarkt fällt aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Matzerath Im November würde der Martinsmarkt in der Ortsmitte des kleinen Dörfchens Matzerath stattfinden. Trotzdem sollen Spenden für den Deutschen Kinder- und Jugendhospizverein generiert werden.

Von Anke Backhaus

So klein das Dörfchen Matzerath auch ist – so groß ist der Zuspruch der Besucher, wenn die Dorfgemeinschaft immer Anfang November zum Martinsmarkt einlädt. Jedoch wird es in diesem Jahr wegen Corona keinen Martinsmarkt geben, teilen die Organisatoren nun mit. „Wir machen nur eine coronabedingte Pause“, betont Ida-Marie Moll, die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Matzerath.

Trotzdem wollen die Matzerather aktiv werden, „denn die Pandemie macht vor kranken Kindern keinen Halt“, so Ida-Marie Moll weiter. Seit 16 Jahren unterstützt der Martinsmarkt den Deutschen Kinder- und Jugendhospizverein Aachen-Kreis Heinsberg, dabei kamen bislang 131.501,91 Euro zusammen, allein im vergangenen Jahr konnten die Matzerather die Rekordsumme in Höhe von 17.500 an den Hospizverein überweisen.

Die Dorfgemeinschaft will nun versuchen, mit einer Spendenaktion den ausfallenden Martinsmarkt irgendwie zu kompensieren. Ida-Marie Moll: „Wir wollen trotz Corona unserem Motto ,Matzerath in Aktion – Ein kleines Dorf mit großem Herz’ gerecht werden und eine Spendenaktion für den Hospizverein auf die Beine stellen. Wir hoffen, treue Besucher, Aussteller oder auch Neulinge zu erreichen. Gerade in der derzeitigen Situation müssen wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“