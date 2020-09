Gewerbeflächen und Digitalisierung im Erkelenzer Land : IHKs fordern besseres Strukturprogramm fürs Rheinische Revier

Erkelenzer Land Das Wirtschafts- und Strukturprogramm der Zukunftsagentur Rheinisches Revier soll die vom Tagebau betroffenen Kommunen stärken. Die Industrie- und Handelskammern fordern allerdings klare Aufwertungen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen fordert gemeinsam mit der IHK zu Köln und der IHK Mittlerer Niederrhein, das Wirtschafts- und Strukturprogramm (WSP) der Zukunftsagentur Rheinisches Revier in grundlegenden Punkten anzupassen.

Grundsätzlich begrüßen die drei rheinländischen IHKs den aktuellen Entwurf zur Bewältigung des Strukturwandels. Damit die für das Rheinische Revier in Aussicht gestellten Fördermittel jedoch bestmöglich eingesetzt werden, seien Verbesserungen notwendig – zum Beispiel bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen, der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, dem Umbau zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft oder der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Die drei IHKs haben der Zukunftsagentur in einer gemeinsamen Stellungnahme zentrale Anregungen zum Gelingen des Strukturwandels im Rheinischen Reviers vorgelegt. „Wir wollen die herausragenden Kompetenzen in unserer Region künftig noch besser nutzen, etwa indem Unternehmen und Start-ups enger mit Wissenschaft und Forschung verzahnt werden“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. „Der Strukturwandel bietet die Chance, unsere Wirtschaft zu stärken und mehr regionale Wertschöpfung zu erzeugen – sofern wir die Weichen jetzt richtig stellen. Deshalb sollten Unternehmen direkt in die Innovationsprojekte miteinbezogen werden.“