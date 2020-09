Stadtbücherei Heiligenhaus : Teilnehmer des Leseclubs können Gutscheine einlösen

Heiligenhaus (RP) Mit dem Ende der Sommerferien endete auch der Sommerleseclub der Stadtbücherei. In diesem Jahr haben sich 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene angemeldet und einzeln oder als Team teilgenommen.

Beim SLC galt es nicht nur, Bücher zu lesen oder Hörbücher zu hören, die Teilnehmer konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das fing bereits bei den Teamnamen an, so gab es „Die unglaublichen 2“, die „Lesekoalas“ oder die „Bücherei-Polizei“. Die 46 erfolgreichen Teilnehmer überzeugten mit vielen Ideen und Einsatzbereitschaft. Ein Team hat in den Ferien gemeinsam 171 Bücher gelesen, andere ließen sich ein T-Shirt drucken oder bastelten eine Bücherkiste.