Spende im Geist von St. Martin : Dorfgemeinschaft denkt an Kinder

Dorfgemeinschaft denkt an Kinder

Venrath Die Dorfgemeinschaft Venrath-Kaulhausen hat der Kita Venrath eine Musikanlage geschenkt. Wegen des abgesagten Martinszuges war Geld aus der Spendensammlung übrig, das zugunsten der Kinder vor Ort investiert werden sollte, so die Idee des Vorstandes.

„Überall haben sich Vereine und engagierte Menschen viel Mühe gemacht, um die Martinstradition aufrechtzuerhalten und der Krise etwas Positives abzugewinnen. Darüber freue ich mich“, so Muckel. Wie in vielen anderen Orten konnte auch in Venrath und Kaulhausen der Martinszug nicht wie gewohnt stattfinden.