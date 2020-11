Brauchtum : Kita Nierspiraten mit Laternen „to go“

Goch Martinszüge fanden nicht statt, aber Laternen wurden trotzdem gebastelt. In vielen Gocher Familien auch zu Hause – Dank einer Idee der Erzieherinnen.

(RP) In Zeiten der Corona-Pandemie müssen nicht nur die Großen auf lieb gewonnene Rituale verzichten, sondern es trifft auch die Kleinen ziemlich hart: Unter anderem das von den Kindern so geliebte St.-Martinsfest mit Umzug musste in diesem Jahr leider gestrichen werden. Doch damit gaben sich die Erzieherinnen der Awo-Kindertagesstätte „Nierspiraten“ in Goch nicht zufrieden. Sie gestalteten erst recht Laternen oder gaben den Kindern einen vorbereiteten Bausatz mit nach Hause, damit die Eltern mit ihrem Kind gemeinsam schöne Laternen basteln konnten.