Laut Statistik : Stadt Wegberg ist Seniorenhochburg des Kreises

Erkelenzer Land Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes gehören die Einwohner Wegbergs zu den ältesten 15 Prozent aller NRW-Städte. Vergleichsweise jung ist im Landesvergleich hingegen die Bevölkerung Hückelhovens.

Die Stadt Wegberg hat NRW-weit einen der höchsten Anteile an Einwohnern, die mehr als 60 Jahre alt sind. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, liegt Wegberg in einem Ranking auf Platz 344 unter den 396 Kommunen Nordrhein-Westfalens. 30,5 Prozent der Einwohner waren im vergangenen Jahr 60 oder älter. Gleichzeitig hat Wegberg im Kreis Heinsberg auch den geringsten Jugendanteil: Nur 16,8 Prozent der Einwohner sind weniger als 19 Jahre alt.

Aufschluss gibt die Statistik auch auf den demografischen Wandel, der sich in den Städten des Erkelenzer Landes in den vergangenen Jahrzehnten genauso vollzogen wie in den restlichen Kommunen des Landes: Seit 1980 ist die Bevölkerung deutlich älter geworden. Der Anteil an Menschen, die 18 oder jünger sind, ist gleichzeitig immer weiter gesunken. So waren in Erkelenz vor 40 Jahren noch 26 Prozent der Menschen unter 19, heute sind es nur 17,7 Prozent. Der Anteil der Menschen aus der Generation 60 plus hat sich derweil von 16,8 auf 29,7 Prozent fast verdoppelt. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt im Erkelenzer Land zwischen 44 (Hückelhoven) und 46 (Wegberg) Jahren, vor 40 Jahren lag es noch zwischen 36 und 37.