Für eine Woche auf K19 bei Erkelenz : Straßensperrung wegen Gaspipeline

Erkelenz Die K19 zwischen Venrath und Herrath ist voraussichtlich eine Woche nicht passierbar. Die Arbeiten an der Zeelink-Pipeline schreiten weiter voran. Wenn sie fertig ist, reicht sie bis nach Legden bei Ahaus.

Die Arbeiten an der neuen Zeelink-Gaspipeline schreiten auch in der Stadt Erkelenz voran. Im Zuge der Rohrverlegung wird die Kreisstraße 19 zwischen Venrath und Mönchengladbach-Herrath auf Höhe der Einmündung der K30 für etwa eine Woche gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung beginnt am 10. August und wird voraussichtlich am 17. August aufgehoben.