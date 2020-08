Erfolgreiche Ausbildung im Erkelenzer Land : Kompetenz der Gärtner stark gefragt

Thomas Fell (links) und Hermann Klauth gratulierten den erfolgreichen Absolventen der Gärtner-Ausbildung aus dem Erkelenzer Land. Foto: Gartenbau NRW Foto: Gartenbau NRW

Erkelenz Glückwünsche für erfolgreiche Auszubildende aus dem Erkelenzer Land. Die Erkelenzer Hermann Klauth als Kreisgärtnermeister und Thomas Fell als Vorsitzender des Regionalverbandes Rur/Wurm im Landesverband Gartenbau NRW sind zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viel Kompetenz in Sachen Gärtner-Handwerk ist in der Stadt Erkelenz vorzufinden: Schließlich ist Hermann Klauth Kreisgärtnermeister und Thomas Fell Vorsitzender des Regionalverbandes Rur/Wurm im Landesverband Gartenbau NRW. In diesen Funktionen überbrachten die beiden jetzt den erfolgreichen Absolventen der Ausbildung zum Gärtner aus dem Erkelenzer Land ihre Glückwünsche.

„Wir gratulieren allen Junggärtnern herzlich zu den bestandenen Prüfungen und freuen uns sehr, dass trotz der erschwerten Corona-Bedingungen so viele erfolgreich waren. Gärtner ist ein Beruf der Zukunft. Nur mit uns und unserem Know-how schaffen und erhalten wir grüne Erholungsräume, werden Schottergärten mit Blumen bestückt und Pflanzen wieder grün. Und Stauden, Zierpflanzen, Obst, Gemüse oder Bäume zeigen die Vielfalt, die dann durch den Landschaftsbau in grüne Räume verwandelt werden“, so die beiden Erkelenzer.

Gerade in Zeiten des Klimawandels würde das Fachwissen der Gärtner immer wichtiger und trüge zum Wohle aller bei. Dabei sind die Aufgaben im Gartenbau so vielfältig, dass sich jeder im gärtnerischen Berufsleben frei entfalten könne, auch dank der verschiedenen Fachrichtungen. Im Zierpflanzenbau werden Blumen und Pflanzen im Gewächshaus unter Einsatz moderner Technik umweltschonend und termingerecht produziert. Zierpflanzengärtner im gärtnerischen Fachhandel bieten den Kunden beim Pflanzenkauf eine versierte Beratung und viele Dienstleistungen an. Obstanbauer arbeiten in und mit der Natur. Sie führen Kulturmaßnahmen wie Pflanzen, Düngen, Schnitt und Pflanzenschutz durch.

In der Staudengärtnerei gehören die Vermehrung, Pflege, Verpackung der Pflanzen sowie Kundenberatung und Verkauf zu den wichtigen Aufgaben. Gemüsegärtner säen, pflanzen, pflegen und ernten das frische Gemüse. Landschaftsgärtner bauen und pflegen Außenanlagen wie Gärten und Parks, Sport- und Spielplätze sowie Freizeitanlagen. Friedhofsgärtner begleiten Hinterbliebene mit Trauerfloristik und gestalten in enger Absprache individuelle Gräber, die sie über Jahrzehnte bepflanzen und pflegen. Und Baumschulgärtner züchten, vermehren, kultivieren und verkaufen etwa Bäume, Sträucher, Heckenpflanzen und Rosen.

(ben-)