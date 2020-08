Erkelenzer Polizei sucht Zeugen : 80-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls

In der Erkelenzer Innenstadt wurde eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Foto: dpa/Silas Stein

Erkelenz Die Polizei sucht Zeugen: In Erkelenz an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße wurde eine 80-jährige Frau das Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Mann gab vor, Geld wechseln zu wollen.

An der Hermann-Josef-Gormanns-Straße stahl eine unbekannte, männliche Person einer 80-jährigen Frau aus Erkelenz Bargeld aus dem Portemonnaie. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 13. August, gegen 9.45 Uhr, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte fragte die Frau, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Als die 80-Jährige nach Kleingeld suchte, griff der Mann – von der Frau unbemerkt – in die Geldbörse und stahl mehrere Geldscheine. Anschließend entfernte er sich in Richtung Kölner Straße. Erst später bemerkte sie den Diebstahl.