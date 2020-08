Veranstaltungen in Erkelenz : Bauernmarkt und Kirmes fallen aus

Buntes Markttreiben im vergangenen Jahr auf Haus Hohenbusch. Zum 21. Bauernmarkt kamen 130 Aussteller. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der beliebte Markt auf Haus Hohenbusch fällt der Corona-Pandemie zum Opfer, ebenso wie die Burgkirmes. Die Azubimesse findet jedoch statt, die Planungen dafür laufen.

Lebensmittel aus der Region, historische Landmaschinen und Schmiedeworkshops machen den Bauernmarkt aus, der jährlich auf Haus Hohenbusch stattfindet. In diesem Jahr müssen die Erkelenzer auf die beliebte Veranstaltung verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Markt, der ursprünglich am 3. und 4. Oktober stattfinden sollte, ausfallen. Das verkünden die Veranstalter auf der Internetseite des Bauernmarkts.

Die aktuellen Auflagen zur Durchführung von Großveranstaltungen seien so komplex, „dass eine Umsetzung für uns leider nicht möglich ist“, schreibt das Team der Veranstaltungsgemeinschaft Bauernmarkt auf Haus Hohenbusch dort. „Letztendlich haben wir eine Fürsorgepflicht für alle am Markt Beteiligten.“ Das Team hofft auf das Verständnis der Besucher. „Seien Sie versichert, dass wir uns um einen Bauernmarkt in bekannter Art und Weise im nächsten Jahr bemühen.“

Auch die Burgkirmes fällt aus, wie die Stadt Erkelenz auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. „Die aktuelle Coronaschutzverordnung verbietet Kirmes-Veranstaltungen bis zum 31. Oktober“, erklärt der Erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen. „Die Schausteller werden jetzt in diesen Tagen von uns informiert.“ Geplant war die Kirmes für den 11. bis zum 14. September.

Traditionell feiern die Erkelenzer Schützen zur Burgkirmes ihr Patronatsfest. Darauf wollen sie trotz Kirmes-Absage nicht ganz verzichten, obwohl es in diesem Jahr anders ausfallen muss. „Das Veranstaltungsverbot für Schützenfeste betrifft uns natürlich. Wir können nur den geistlichen und traditionellen Bereich stattfinden lassen in diesem Jahr.“ An ihrem Patronatstag, dem Samstag des Kirmes-Wochenendes, planen sie eine Feldandacht mit anschließender Kranzniederlegung. Der Umzug und die große Feier in der Stadthalle sind jedoch abgesagt.