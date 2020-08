Unfallflucht in Kaldenkirchen : Polizei sucht Zeugen nach Unfall bei Aldi

Kaldenkirchen Bei einem Unfall auf dem Aldi-Parkplatz in Kaldenkirchen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun weitere Einkäufer, die den Vorfall am Mittwochabend beobachtet haben.

Nach einem Unfall mit erheblichem Sachschaden werden nun Zeugen gesucht. Der Unfall geschah am Mittwoch gegen 19.45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Poststraße in Kaldenkirchen. Dort setzte ein 67-jähriger Autofahrer aus Brüggen nach eigenen Angaben rückwärts in eine Parklücke, als er mit einem anderen Auto zusammenstieß.