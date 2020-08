Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion im Kreisjugendhilfeausschuss : Kitas im Erkelenzer Land bleiben an Wochenenden geschlossen

Eltern wünschen sich in Kitas „tendenziell“ längere Betreuung am Nachmittag. Daran ist bei knapper Personaldecke nicht zu denken. Foto: dpa/Christoph Soeder

Erkelenzer Land Flexiblere Öffnungszeiten in den Kitas, vor allem an Wochenenden und Feiertagen, sind derzeit im Kreisgebiet nicht möglich. Es fehlt an Personal, das gerade einmal die Regelöffnungszeit abdecken kann. Dafür dürfen sich einige Einrichtungen über Finanzspritzen freuen.