Tradition : Tolle Stimmung bei der Pumpenkirmes

Rees „Süwer Schlückske“, „Kühlen Dronk“, „Klor Water onder de Lendenboom“ und „Guje Pomp“ feierten mit vielen Besuchern.

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Pumpenkirmes. An verschiedenen Standorten wurde das traditionelle Fest gefeiert. Am Kolpinghaus, am kleinen Parkplatz „Vor dem Rheintor“ und am Mühlensteg/Spyck wurde am Freitagabend fleißig gewerkelt und gebastelt. Zelte und Pavillons wurden aufgebaut, Tische und Bänke aufgestellt und Röschen aus Servietten gefertigt, mit denen die Pumpen und Zelte geschmückt wurden.

Vor sechs Jahren fusionierten die Pumpengemeinschaften „Kühlen Dronk“ (Am Bär) und „Klor Water onder de Lendenboom“ (Oberstadt). Wurde früher im Skulpturenpark gefeiert, so fand die Pumpenkirmes in diesem Jahr zum ersten Mal im und am Kolpinghaus statt. „Hier haben wir weniger Arbeit mit der Vorbereitung des Pumpenfestes und es herrscht eine familiäre Atmosphäre“, sagte Gabi Hövelmann, die bis zur Fusion 35 Jahre lang Pumpenmeisterin war. Auch den Pumpenmeisterinnen Carmen Knoppik und Inga Schenk, die beide als Kinder schon bei der Pumpenkirmes mitgefeierten, gefällt die günstige Lage des Kolpinghauses in der Mitte zwischen „Am Bär“ und Oberstadt. „Jetzt müssen wir nur noch erreichen, dass aus dem Mühlenturm eine Pumpe wird. Eine Skizze gibt es schon“, schmunzelte Carmen Knoppik. Gemütlich feierten rund 60 Erwachsene und 15 Kinder. Einer der Höhepunkte am Sonntag war die Ehrung der Jubilare, die Urkunden und Blumensträuße bekamen. 65 Jahre gehört Cilli Diederichs der Pumpengemeinschaft an, 60 Jahre Edelfriede Knist und 50 Jahre Gisela Kiewitz und Hildegard Joris.