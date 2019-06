Freizeittipp : Oldtimer-Treffen an der Reeser Rheinpromenade

Rees Mehr als 100 historische Fahrzeuge werden am Sonntag, 14. Juli, erwartet.

(RP) Am Sonntag, 14. Juli, erwartet die Liebhaber historischer Fahrzeuge das inzwischen fünfte Oldtimer-Treffen. Nach den Erfolgen in den Jahren 2007, 2010, 2013 und 2016 werden an diesem Tag in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr mehr als 100 historische Traktoren sowie Autos und Motorräder auf der Reeser Rheinpromenade ausgestellt. Höhepunkt des Oldtimer-Treffens ist die gemeinsame Rundfahrt aller Oldtimer durch den historischen Stadtkern von Rees, die zum Ende der Veranstaltung um 15 Uhr stattfindet. Natürlich ist mit Getränken und einem kleinen Imbiss auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.