Haushalt : Baubeginn am Feuerwehrgerätehaus

Rees Bis zum Ende des Jahres soll die Erweiterung und Sanierung am Melatenweg abgeschlossen sein. 1,125 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Projekt kosten. Am Ende wird es mehr Platz und Mehr Komfort für die Feuerwehr geben.

Inzwischen ist die Rettungswache des Kreises Kleve, die viele Jahre lang im Reeser Feuerwehrgerätehaus untergebracht war, in ein neues Gebäude an der Rauhen Straße umgezogen. Die frei gewordenen Stellplätze am Melatenweg wurden von der Freiwilligen Feuerwehr umgenutzt. Dennoch stehen die vorhandenen Fahrzeuge, Anhänger, Geräte und das Boot in der Fahrzeughalle beengt und teilweise in zweiter Reihe, so dass es im Einsatzfall zu Zeitverzögerungen kommen kann. Ein seitlicher Anbau soll nun Abhilfe schaffen. Hinter dem siebten Tor wird künftig der Gerätelogistikwagen, der allen Löschzügen zur Verfügung steht, mitsamt der Ausrüstung stehen. Ein in die Fahrzeughalle eingebauter Raum wurde bislang als Werkstatt und Heizraum genutzt. Durch eine bessere Anordnung der neuen Heizungslage entsteht ein zusätzlicher Raum, der als Kleiderkammer für alle Löschzüge genutzt wird.