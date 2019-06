Brauchtum : Carina Treudt ist die erste Schützenkönigin von Dornick

Dornick Die 31-Jährige vom 12. Zug der St.-Johannes-Schützenbruderschaft holte den Vogel mit dem 31. Schuss von der Stange.

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Dornick erlebte an diesem Wochenende bei seinem traditionellen Schützenfest eine Premiere: Zum ersten Mal regiert eine Frau den Schützenverein. Mit dem 31. Schuss holte Carina Treudt vom 12. Zug den Vogelrumpf von der Stange. Mit einem strahlenden Lachen und einem Jubelschrei feierte die 31-Jährige, die selbstständig ist im Bereich Haushaltsservice, ihren Erfolg. „Das ist einfach nur geil“, freute sie sich, gemeinsam mit Ehemann Marco und den Kindern Maileen, neun Jahre, und Milian, acht Jahre. „Ich habe mitgeschossen, weil ich eigentlich nicht der erste Prinzgemahl sein wollte“, schmunzelte der Ehemann. „Aber ich gönne es meiner Frau von Herzen. Sie ist eine Schützin aus Leidenschaft.“ Die Schlange der Gratulanten war lang. „Du wirst in die Historie der Bruderschaft eingehen“, sagte Heike Reinen.

So viele Königsbewerber wie nie meldeten sich zum Königsschießen an. „Ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei, aber ich kann mich nicht erinnern, dass so viele mitgemacht haben“, sagte Tom Kruyt. Vom siebten Zug waren Ron von Amersfort, Robert van Ackeren und Rüdiger Neeb dabei, vom 6. Zug, der sein 50-jähriges Jubiläum feierte, Elmar Heiting. Gleich drei Paare traten an, wobei die Männer dem 10. Zug und die Frauen dem 12. Zug angehören: Marco Treudt mit der neuen Königin Carina, Ralf Elting mit Freundin Janina Zweekhorst und Markus Ingendahl mit Freundin Ramona Triebel.