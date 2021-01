Kirche : Katholische Gottesdienste wieder ab Samstag in Rees

In Mariä Himmelfahrt wird am 10. Januar Pfarrer Carsten W. Franken während der Eucharistiefeier verabschiedet. Foto: scholten

REES Weil sich das Infektionsgeschehen in Rees wieder verbessert hat, dürfen ab Samstag wieder Gottesdienste in den Katholische Kirchen gefeiert werden.

(RP) Ab kommenden Samstag, 9. Januar, finden in den Katholischen Kirchen in Rees wieder die Gottesdienste statt. Hintergrund ist, dass sich das Infektionsgeschehen in Rees erheblich verbessert hat. In diesem Zusammenhang verweist Pfarrer Michael Eiden auch auf die neue Gottesdienstordnung (die RP berichtete). Für die Gottesdienste gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist verpflichtend auch am Sitzplatz und auf Gesang wird verzichtet. Am Eingang werden Gottesdienstbesucher darum gebeten, die Zettel für die Rückverfolgbarkeit auszufüllen.