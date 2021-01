Kies und Trinkwasser : Siebers nennt Kersjes einen Unwissenden

Emmerich Luca Kersjes (18) ist der junge Chef der Emmericher FDP. Jetzt muss er kräftig einstecken, weil sich Polit-Profi Sabine Siebers seine Äußerungen zu Wasser und Kies vorgenommen hat.

Zur Erinnerung: Kersjes hatte am Dienstag die Kritik der Grünen an dem Gesetzesvorhaben der Landesregierung als unbegründet dargestellt.

Siebers antwortet nun mit einer Presseerklärung. Sie schreibt: „Mit dem Landeswasserschutzgesetz, welches 2016 unter rot-grüner Regierung erlassen worden ist, wurde unter anderem im § 35 Abs.2 die Kiesabgrabung in Trinkwasserschutzzonen verboten. Genau dieses Verbot, wie auch viele andere gute Schutzvorschriften wurden von der gelb-schwarzen Landesregierung gestrichen.“

Siebers schreibt: „Mit Trinkwasserschutz hat dies nichts zu tun! Im Gegenteil, die Kiesindustrie darf zukünftig Anträge für den Kiesabbau in der Trinkwasserzone stellen. Die Gutachten bezahlt die Kiesindustrie und die Städte müssen die hochkomplexen Gutachten prüfen“

Die Konsequenz dieser fehlenden Gesetzeslage ist eindeutig, dass die Belange des Trinkwasserschutzes rechtlich wesentlich schwieriger durchzusetzen sein werden. Und wir vermuten, dass das auch so beabsichtigt ist, weil die FDP der Kiesindustrie tausende Hektar neue Suchräume eröffnen möchte!

Siebers: „Auch bezüglich seiner Aussage zu Elten, bringt Herr Kersjes einiges durcheinander. Die Interessengebiete der Kiesindustrie in Elten und Wasserschutzgebiete sind zwei Paar Schuhe. In Elten wurde das Wasserschutzgebiet im neuen Regionalplan gegen den Willen der Grünen gestrichen, in erster Linie wegen Nitrat und hoher Unterhaltungskosten der Leitung.“