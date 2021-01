Emmerich : Kies: Kersjes (FDP) nimmt Reintjes (CDU) in Schutz

Luca Kersjes. Foto: FDP Emmerich

Emmerich Einer der Jüngsten in der Emmericher Politik hat sich wieder zu Wort gemeldet. Luca Kersjes (18) mischt sich sich in die Kies-Debatte in Emmerich ein und empfindet die Grünen als unlogisch.

Der Landtag NRW berät aktuell die Novelle des Landeswassergesetzes, was Kritik der Emmericher Grünen hervorgebracht hat. Sie sorgen sich unter anderem um Trinkwasserschutzzonen in Elten. Der Vorsitzende der FDP in Emmerich, Luca Kersjes, betrachtet diese Sorgen als unbegründet. Das hat er in einer Pressemitteilung geschrieben.

„Zunächst ist zu betonen, dass das Land NRW als einziges Bundesland ein Landeswasserschutzgesetz hat und somit der Trinkwasserversorgung hohe Priorität einräumt“, so Kersjes. Nicht einmal das grün-regierte Baden-Württemberg tue dies.

Für Kersjes steht fest, dass der Schutz der Trinkwasserversorgung nicht verhandelbar ist und oberste Priorität hat. „Aus diesem Grund wird das Landeswassergesetz weiterentwickelt, und es wird künftig einen Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung geben, damit gewährleistet wird, dass Trinkwasser jederzeit verfügbar ist“, so Kersjes in dem Schreiben.

Der Schutz unseres Wassers spiele bei der Rohstoffgewinnung eine entscheidende Rolle. Abgrabungen von Sand und Kies dürften die Qualität des Grundwassers nicht beeinträchtigen oder gefährden. „Das gilt umso mehr für Wasserschutzgebiete wie in hier in Emmerich“, schreibt Kersjes.

Deshalb fordere die FDP eine landesweite Verordnung für Wasserschutzgebiete in NRW. „So wird einheitlich geregelt, dass die Bodenschatzgewinnung hinter dem Trinkwasserschutz zurücktreten muss. Das schafft Rechtssicherheit, die es zuvor nicht gegeben habt“, so Kersjes.

Die Kritik der Grünen an „lokalen Politikern“ sei somit unangebracht, da dies ein Thema auf Landesebene sei. „Ich kann nicht erkennen, dass die simple Logik, dass bei mehr Bauten mehr Kies benötigt wird, jemanden zum ‚Kieslobbyisten‘ macht.“

Kersjes bezieht sich auf den Wahlkampf der Grünen in Emmerich, in dem diese den CDU-Bürgermeisterkandidaten Matthias Reintjes als Kieslobbyisten bezeichnet hatten. Reintjes hatte für die Uni Duisburg-Essen mit seinem Professor eine Studie verfasst, in der es es um die Nachfrage nach Sand und Kies ging und die langen Genehmigungsverfahren für deren Abbau.