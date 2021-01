Weihbischof Lohmann : Corona-Diagnose „wie ein Schlag getroffen“

Kreis Kleve Rolf Lohmann erholt sich von seiner Covid-Erkrankung. Nach einer beidseitigen Lungenentzündung mit hohem Fieber musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun ist der Weihbischof auf dem Weg der Besserung.

(RP) Weihbischof Rolf Lohmann erholt sich von einer Infektion mit dem Covid-19-Virus, das teilte das Bistum Münster nun mit. Während die Symptome zunächst auf einen milden Verlauf hindeuteten, habe sich nach zehn Tagen eine beidseitige Lungenentzündung mit hohem Fieber entwickelt, durch die ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Das Weihnachtsfest konnte der Weihbischof allerdings wieder, wenn auch alleine und unter Quarantäne stehend, in seiner Wohnung in Xanten feiern.

Die schwere Erkrankung sei „eine Grenzerfahrung“ gewesen, sagt der Weihbischof. Im Krankenhaus habe er erlebt, „dass das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte dort Unglaubliches leisten“. Er sei allen, die ihn in dieser Zeit gepflegt und medizinisch versorgt haben, sehr dankbar, betont Lohmann, „ich habe Hochachtung vor diesen Menschen“. Geholfen hätten ihm aber auch die zahlreichen Genesungswünsche und Gebete, die er in den vergangenen vier Wochen erhalten hat. „Es baut einen auf, wenn man weiß, wie viele Menschen an einen denken“, sagt er.