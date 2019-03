Müll sammeln für sauberes Dorf: Große Ausbeute beim Millinger Putztag

Millingen Zwölf Säcke voller Müll sammelten die freiwilligen Helfer rund um Ortsvorsteher Hans-Jürgen Klug am Samstag ein. Auch ein Autositz für Kinder war unter den Fundstücken.

Die Ausbeute war leider recht groß. Ein Autositz, diverse leere Schnaps-Flaschen und zwölf Abfallsäcke voller Müll und Unrat sammelten die fleißigen Helfer, die sich am Samstagmorgen an der Aufräumaktion im Ortsteil Millingen beteiligten. Der Ortsvorsteher Hans-Jürgen Klug hatte in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Millingen-Empel verschiedene Vereine angeschrieben. Insgesamt kamen 34 Bürger. Die jüngste Helferin gerademal acht Jahre alt. „Während wir im letzten Jahr nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs waren, ist die Beteiligung diesmal wirklich gut. Fast aus jedem Verein sind Vertreter dabei“, freute sich der Ortsvorsteher. Auch das trockene Wetter sorgte dafür, dass mehr Dorfbewohner kamen.

Die Helfer wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt, einige sammelten Müll in Richtung Friedhof, andere liefen zum Schützenplatz und zur Kirche, wieder andere suchten Unrat an der Bahntrasse. Rund zweieinhalb Stunden sammelten die fleißigen Helfer auf, was andere weggeworfen hatten, was manchmal sehr unappetitlich war. „Wir fanden viele geleerte Flaschen mit Hochprozentigem und mehrere gebrauchte Babywindeln. Da fragt man sich doch, was die Leute sich dabei denken, wenn sie so etwas einfach in die Gegend werfen“, sagte Hans-Jürgen Klug.