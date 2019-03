Gelegenheit ausgenutzt: Isselburger fassen Handydieb auf der Flucht

Isselburg-Anholt Zu langsam war ein Handydieb in Isselburg, um mit seiner Beute davonzukommen. Die rechtmäßigen Besitzer verfolgten den 44-jährigen Mann und hielten ihn fest, bis die Polizei kam.

Wie die Polizei berichtet, betrat am Samstag ein 44-jähriger Mann gegen 12.25 Uhr ein Grundstück an der Schneidkuhle. Die Anwohner hatten sich für Gartenarbeiten kurzzeitig hinter das Haus begeben und ihre Mobiltelefone auf der Fensterbank neben der Haustür abgelegt. Der Dieb nahm die Telefone an sich und rannte davon. Die Geschädigten bemerkten dies, nahmen die Verfolgung auf, holten den Dieb ein und hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 44-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, musste aber mehrere Hundert Euro als Sicherheit hinterlegen.