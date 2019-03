Tanztage Duisburg : Mehrer Gruppe „No Name“ erstmals im Finale

Die Gruppe „No Name“ schaffte es in der Vorrunde der Duisburger Tanztage in der Kategorie „Showdance“ auf Platz drei. Das diesjährige Motto der Truppe, das sich auch im Outfit zeigt, lautet „Beautiful Creatures“. Foto: No NAmes/No Names

MEHR/DUISBURG Großer Erfolg für die Tanzgruppe aus Mehr: Die acht Mädels, die von Sonja Sudhoff trainiert werden, setzten sich bei Deutschlands größtem Amateur-Tanz-Turnier gegen 22 Mitbewerber durch und hoffen jetzt auf den ganz großen Coup.

Für die Showtanzgruppe „No Name“ ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Erstmals gelang es den Mädels aus Mehr bei den Duisburger Tanztagen, an denen über 5000 Tänzerinnen und Tänzer teilnehmen, ins Finale vorzustoßen. Am vergangenen Sonntag tanzten sie sich in der Vorrunde von Deutschlands größtem Amateur-Tanz-Turnier in der Kategorie „Showdance“ mit Platz drei aufs Siegerpodest in der Rheinhausen-Halle. Nun dürfen sie vom ganz großen Coup träumen. Am 6. April findet im Marien-Theater in Duisburg das große Finale statt.

„Das ist schon der absolute Wahnsinn“, freut sich Sonja Sudhoff, die auf ihre Truppe mächtig stolz ist. Gegen 22 Mitbewerber konnte sich „No Name“ behaupten. „Und das waren teilweise wirklich ganz hervorragende Tanzgruppen“, weiß die Trainerin.

Info Auch bei Benefizgala in Rees dabei Die nächsten Auftritte Am Samstag ist „No Name“ bei einem Tanzturnier in Goch vertreten. Besonders am Herzen liegt der Tanzgruppe aber neben den Wettbewerben auch die Benefizveranstaltung des DJK TuS Esserden, bei der sie am 5. Mai im Bürgerhaus Rees teilnimmt und mit anderen für den guten Zweck tanzt.

„No Name“ gibt es erst seit vier Jahren. Alles fing 2015 bei der Nikolausfeier des TuS Haffen-Mehr an: Die Sportgruppe sollte einen Tanz aufführen und da entstand die Idee, eine Showtanzgruppe zu gründen. Das kam so gut an, dass direkt im gleichen Jahr ein Puppentanz eingeübt wurde. Mit einem Cheerleader-Tanz wurde die Gruppe „ohne Name“ auch außerhalb der Dorfgrenzen bekannt und nach Kleve zum Radrennen rund ums Tönnissen Center eingeladen, bei dem sie seitdem jedes Jahr auftritt.

Und auch bei den Duisburger Tanztagen waren die Mehrer schon dabei. Aber so weit wie dieses Mal sind sie bislang noch nie gekommen. In den vergangenen Monaten wurde viele geprobt und natürlich auch geschneidert und geklebt.

Denn die Kostüme, die auch wichtiger Bestandteil des Auftritts sind, wurden alle selbst angefertigt. Und die hatten in den letzten Wochen schon einiges auszuhalten: Bei diversen Karnevalssitzungen in Rees und Umgebung tanzten sich die Mädels für ihren großen Auftritt in Duisburg gewissermaßen warm. Mit Erfolg. Das diesjährige Motto der Truppe, das auch im Outfit seinen Niederschlag findet, lautet „Beautiful Creatures“.

Die „wunderschönen Kreaturen“ Sina Wennekers, Michelle Esser, Lara Overveldt, Maya Schnelting, Maike Sudhoff, Sarah Stephan, Isabel Feldhaus und Luisa Siemen haben zusammen mit ihrer Trainerin monatelang geprobt und viel Freizeit geopfert, damit die Choreographie perfekt sitzt. Das kostet viel Zeit und Anstrengung. „Die Mädchen haben hart trainiert. Teilweise zusätzlich vier Stunden an den Samstagen, dazu ein bis zweimal in der Woche eineinhalb bis zwei Stunden“, erläutert Sonja Sudhoff.