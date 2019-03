Umfrage-Ergebnisse vorgestellt: Altes Hospital in Rees soll Generationen vereinen

Rees Mehr als 100 Bürger kamen zur Präsentation der Umfrage-Ergebnisse zur Gestaltung des alten Reeser Krankenhauses. Die Mehrheit der Befragten wünscht sich barrierefreie Wohnungen, aber auch Angebote für Familien werden gefordert.

Deshalb wurde von Juli bis Dezember 2018 eine Sozialraumanalyse durchgeführt: 2221 Fragebögen gab das Kuratorium aus, außerdem wurden 14 Schlüsselpersonen, die in Vereinen und sozialen Institutionen tätig sind, zum Thema interviewt. Das Ergebnis stellte Hedi Overhoff, freiberufliche Projektberaterin aus Nottuln, die die Befragung entwickelte und auswertete, am Donnerstag im Bürgerhaus vor. Rund 100 Bürger folgten der Einladung.

Mehr als 50 Prozent wollen weiterhin in den Gestaltungsprozess einbezogen werden, 24 Prozent durch Mitplanen und Gestalten, 46 Prozent durch weitere Bürgerversammlungen und 86 Prozent durch regelmäßige Information über Presse, Flyer und Internet. „Durch die Befragung fühle ich, dass ich dazugehöre“, so die Meinung eines Bürgers.

„Im April findet ein Treffen des Kuratoriums statt, in dem die Schwerpunkte erarbeitet werden. Wir werden festlegen, was welches Gewicht bekommt.“ Dann werde man Kontakt zu einem Architekten aufnehmen, Kosten und Fördermöglichkeiten ermitteln. „Mit einer belastbaren Zahlenaufstellung können wir dann auf die Suche nach Investoren und Betreibern gehen. Zum Ende des Jahres, so hoffe ich, liegt ein erstes Konzept vor, bei dem dann klar ist, wohin die Reise geht, so Pfarrer

Eiden.