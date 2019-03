Lions-Club Emmerich-Rees: Kein Weihnachtsmarkt mehr am Schlösschen Borghees

Emmerich/Borghees Weil die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren immer schwieriger geworden sind, hat sich der Lions-Club Emmerich-Rees dazu entschlossen, keinen Weihnachtsmarkt mehr am Schlösschen Borghees auszurichten.

Ebenfalls machte den Lions die Witterung zu schaffen. „Da unser Markt nur an einem Tag stattfindet, sind wir stärker als andere darauf angewiesen, dass das Wetter mitspielt. Das war in den letzten Jahren immer seltener der Fall“, so te Laak, der auf die Absage des Marktes vor zwei Jahren und das schlechte Wetter in 2018 verwies, als die Veranstaltung am Schlösschen wegen Wind und Regen erst um die Mittagszeit richtig in Gang kam. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang sei die Lage im Wald. Besucher könnten von herabstürzenden Ästen oder umstürzenden Marktständen getroffen werden. „Das ist ein Risiko, das wir nicht verantworten können.“ Darüber hinaus hätte der Markt in diesem Jahr an einer Baustelle stattgefunden, denn am Schlösschen entsteht die Kulturscheune. Auch sei es immer schwerer geworden, passende Aussteller zu finden, die der Idee der Lions mit einem Weihnachtsmarkt des gehobenem Niveaus gerecht wurden. „Einige Aussteller haben uns abgesagt, weil auch ihr Aufwand in keinem Verhältnis mehr zu den Umsätzen stand“, erklärte Alex Reinhart-van Gülpen. Gute Aussteller zu finden, sei angesichts der Inflation der Weihnachtsmärkte jedoch schwierig. Und eine „Weihnachtskirmes“ wolle man auf keinen Fall organisieren. „Das ist nicht unser Anspruch.“