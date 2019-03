Urteil im Prozess um Kindesmissbrauch: Frührentner aus Emmerich muss für vier Jahre in Haft

Kleve/Emmerich Ein heute 52-jähriger Mann hat seine Pflegetochter in Emmerich jahrelang missbraucht. Das Klever Landgericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und 12.000 Euro Schmerzensgeld.

Die Zahlen, die am Freitag im Urteil gegen einen 52-jährigen Rentner aus Emmerich genannt wurden, sind der Versuch, kaum Fassbares zu beziffern. 108 Fälle sexuellen Missbrauchs eines Schutzbefohlenen, 47 Mal in Tateinheit mit sexuellen Missbrauchs eines Kindes stellte die 7. große Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Christian Henckel am Freitag nach zweitägiger Beweisaufnahme fest.

Die Geschädigte teilte sich der Pflegemutter mit. „Du weißt ja gar nicht, was hier abgeht, wenn du nicht da bist“, sagte sie zu ihr. Konsequenzen hatte das nicht: „Ich habe ihr einfach nicht geglaubt“, erklärte die frühere Pflegemutter am Freitag bei Gericht.

Auch als die Pflegemutter ihren Ehemann irgendwann morgens im Bett des Kindes statt im Ehebett entdeckte, änderte sich nichts. „Ich fragte ihn, ob er sich vertan hat. Er sagte nur: ‚Och!‘“, so die Zeugin. Dass das Mädchen sich selbst verletzte, änderte auch nichts. Das Ritzen sei auf das Teenageralter zurückzuführen, habe sie gedacht, so die Pflegemutter. „Ihre Freundin machte das auch.“

Zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilte die Kammer den Angeklagten am Freitag und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Außerdem muss der 52-Jährige ein Schmerzensgeld von 12.000 Euro an seine frühere Pflegetochter zahlen, die Prozesskosten und Kosten der Nebenklage tragen – sowie Therapiekosten für die Geschädigte, insofern die Krankenkasse diese nicht übernimmt.

Der Angeklagte hatte die Taten zuvor umfassend eingeräumt. Ein Geständnis, wie man es in diesem Umfang nur selten in solchen Prozessen erlebe, so Richter Henckel. Und ein Geständnis, ohne das man bei der Freiheitsstrafe „über ganz andere Jahreszahlen sprechen würde“, so der Vorsitzende. Ein Geständnis nämlich, dass der Geschädigten womöglich ein detailliertes Glaubwürdigkeitsgutachten erspart habe.