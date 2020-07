Ehemaliges Kasernengelände : Medizinisches Zentrum: Baustart im September

So soll das neue medizinische Zenrtrum auf dem ehemaligen Kasernengelände einmal aussehen. Foto: Phoenix Handelshaus GmbH/Michael Dazko

EMMERICH Auf dem Kasernengelände entsteht das medizinische Zentrum „Emmerich Vital“. Erste Mietverträge wurden unterzeichnet, ein Großteil der Fläche ist für weitere Interessenten reserviert.

(bal) Das neue medizinische Zentrum auf dem ehemaligen Kasernengelände in Emmerich wird „Emmerich Vital“ heißen und über diverse Arztpraxen und medizinische Dienstleister sowie eine Gastronomie verfügen. Nach Angaben des Investors liegt die Baugenehmigung vor und das Grundstück ist bereits für den Hochbau vorbereitet. Der Baubeginn ist für September dieses geplant, so dass derzeit mit einer Fertigstellung im ersten Quartal 2022 gerechnet werde. 4000 von insgesamt 6200 Quadratmeter Mietfläche seien von Mietinteressenten schon reserviert worden. Auch sei bereits damit begonnen worden, erste Mietverträge zu unterzeichnen Das medizinische Zentrum soll zudem in Kürze eine eigene Homepage erhalten, auf der dann auch weitere Informationen unter www.emmerichvital.de einsehbar sind.