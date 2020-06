Baugenehmigung liegt vor : 35 Reihenhäuser fürs Kasernengelände

EMMERICH Die Deutsche Reihenhaus AG schafft für 7,5 Millionen Euro neuen Wohnraum in Emmerich. Zwei Hausmodelle zu bezahlbaren Preisen sollen angeboten werden. Am Freitag überreichte Bürgermeister Hinze die Baugenehmigung.

Bürgermeister Peter Hinze übergab am Freitag persönlich die Baugenehmigung an die Mitarbeiter der „Deutsche Reihenhaus AG“. „Ich freue mich, dass hier 35 Reihenhäuser für junge Familien entstehen. 14 sind bereits verkauft. „Das ist ein guter Start für junge Familien in das erste Eigentum – preislich gut und von der Lage her ideal, mit medizinischer Versorgung, Kindergarten, ein Schwimmbad in der Nähe und Einkaufsmöglichkeiten“, freute sich Hinze.