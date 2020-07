Skulpturenpark in Rees : Neuer Blickfang für das Rheinvorland

Rees Seit Anfang dieser Woche wird die achte Ausstellung im Reeser Skulpturenpark vorbereitet. Die meisten der neuen Attraktionen stehen bereits, eine offizielle Eröffnung mit den Künstlern wird es wohl erst im kommenden Jahr geben.

Wer am Montag an den Kasematten nahe des Rheins vorbei lief, konnte einem interessanten Schauspiel beiwohnen, das es an dieser Stelle nur alle drei Jahre zu bestaunen gibt: An Kränen baumelnde Kunstwerke wurden mit viel Sorgfalt und Vorsicht von Mitarbeiter des Bauhofs abgeladen Der Aufbau für die mittlerweile achte Ausstellung im Skulpturenpark hat begonnen und sorgt am Rheinvorland wieder für den ein oder anderen neuen Blickfang.