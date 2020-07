St. Irmgradis Rees : Neue Pastoralreferentin kommt im September

Christine Pohl tritt bald ihre neue Stelle als Pastoralreferentin in St. Irmgardis Rees an. Gerne blickt sie auf die vergangenen vier Jahre in Stadtlohn zurück. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

REES Christiane Pohl (40) wird das Seelsorgeteam in Rees um Pfarrer Michael Eiden verstärken. Beauftragt wird sie durch Bischof Dr. Felix Genn am 27. September in Münster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Jahr 2015 fasste Christine Pohl einen Entschluss: „Ich mache etwas ganz Neues“, sagte sich die damals 35-Jährige, die bis dahin als Steuerfachangestellte gearbeitet hatte. Schon immer hatte sie sich ehrenamtlich in der Kirche engagiert, doch für Christine Pohl stand nun fest, dass sie aus ihrer Berufung auch ihren Beruf machen wolle – als Pastoralreferentin im Bistum Münster.

Fünf Jahre später sitzt sie an einem Tisch in ihrem Elternhaus in Friedrichsfeld. Übergangsweise. Denn schon bald steht der Umzug nach Rees an, wo Christine Pohl das Seelsorgeteam um Pfarrer Michael Eiden verstärkt. „Ich werde mitten in der Stadt wohnen.“ Das sei ihr wichtig, „dann bin ich direkt bei den Leuten, die ich als Pastoralreferentin begleiten und unterstützen möchte und habe die Möglichkeit, schnell und gut mit ihnen in Kontakt zu kommen“. Besonders gerne arbeitet sie mit Kindern und Senioren, „aber natürlich kommt es auch darauf an, was in der Pfarrei gebraucht wird“, betont Christine Pohl.

Wenn sie heute auf ihren Entschluss vor fünf Jahren zurück blickt, zieht sie ein positives Fazit: „Es war schwer. 2016 bin ich beim Bistum angenommen worden und wurde Pastoralassistentin in Stadtlohn. In dieser Zeit habe ich an der Fernuni Würzburg parallel Theologie studiert. Aber ich habe meine Entscheidung zu keiner Zeit bereut.“ Gerne erinnert sie sich, wie herzlich sie in Stadtlohn empfangen wurde und die Gelegenheit bekam, eigene Ideen auszuprobieren und mit anzupacken. „Das war eine tolle Erfahrung.“ sie. Am Ende ihrer Berufseinführungszeit als Pastoralassistentin habe sie jedoch immer an den Niederrhein zurückkehren wollen: „Ich bin froh, dass ich diesen Wunsch beim Bistum so klar äußern konnte und er auch entsprechend berücksichtigt wurde.“