Tempe in Arizona : Güterzug entgleist und bringt Brücke zum Einsturz

Tempe Auf einer Brücke im US-Staat Arizona ist ein Güterzug entgleist. Die Brücke über einem See geriet in Brand und stürzte teilweise ein. Laut der Eisenbahngesellschaft ist niemand von der Besatzung verletzt worden.

Im US-Staat Arizona ist ein Güterzug auf einer Brücke über einen See entgleist. Dabei geriet die Brücke am Mittwochmorgen in Brand und stürzte teilweise ein. Videoaufnahmen zeigten riesige Flammen und dichten Rauch, drei Waggons lagen in einem am Tempe Town Lake gelegenen Park. Ein Sprecher der Eisenbahngesellschaft Union Pacific sagte, keines der Besatzungsmitglieder sei verletzt worden. Es gebe aber Berichte über eine Rauchvergiftung.