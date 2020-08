Unfall auf der A 3 bei Emmerich : Urlaubsfahrt endete am Haken von Firma Hüting

Emmerich Wer einen Wohnwagen zieht, kann nicht allzu schnell fahren. Das sorgt für Sicherheit. Wenn es aber einen Unfall gibt, ist der Schaden hoch. So wie auf der A 3 bei Emmerich am Sonntag.

Das Autohaus Hüting aus Emmerich rückte mit zwei Fahrzeugen an und richtete zunächst den Wohnwagen mit Haken und Winde wieder auf. Der fuhr sogar noch, so dass er an einen Abschleppwagen gehängt werden konnte. Der Pkw wurde auf die Ladeflächen des zweiten Abschleppwagens gezogen. So ging es für die Niederländer zunächst einmal zur nächsten Werkstatt statt ans Fahrtziel. Die A 3 musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden, was aber wegen des Wochentages und der Uhrzeit für keinen besonders langen Stau sorgte.