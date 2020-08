Blitzeinschlag in Trafostation : Gewitter sorgt für Stromausfall in Teilen von Rees

Beim Gewitter am Sonntag schlug ein Blitz in eine Trafostation in Reeserward ein. Foto: dpa/Kent Porter

REES Am Sonntagabend schlug ein Blitz in eine Trafostation in Reeserward ein. In einigen Außenbezirken und Teilen von Rees fiel dadurch der Strom aus.

