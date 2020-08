Auf Schulweg verschwunden : Polizei sucht mit Foto nach vermisster 16-Jährigen aus Kleve

Kleve/Emmerich Seit Mittwoch wird in Kleve eine 16-Jährige vermisst, die auf ihrem Schulweg verschwand. Die Polizei befürchtet einen Suizid. Nun wendet sich die Familie mit einem Bild des Mädchens an die Öffentlichkeit.

Um 10 Uhr am Mittwochmorgen hatte die Jugendliche ihr Elternhaus in Richtung Realschule im Klever Stadtteil Kellen verlassen, ist dort aber nie angekommen. Zeugen haben am Emmericher Rheinufer im Bereich der Wardstraße ihr Fahrrad, ihre Socken und Schuhe sowie einen Rucksack gefunden. Eine großangelegte Suche mit Hubschrauber, Hunden und der Wasserschutzpolizei verlief erfolglos, auch Hinweise aus der Bevölkerung führten noch nicht zu der 16-Jährigen.