Corona : Maskenpflicht: Stadt will Schüler kontrollieren

Maskenpflicht: Stadt will Schüler kontrollieren

Seit einigen Tagen gilt für Schüler der weiterführenden Schulen Maskenpflicht auf dem Schulhof, im Unterricht und in Bussen und Bahn. Foto: dpa/Arne Dedert

REES Die Stadt Rees will Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren lassen, ob Schüler die Maskenpflicht in Bussen einhalten. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden.

(RP) Für Schüler der weiterführenden Schulen gilt auf dem Schulgelände, während des Unterrichts, im ÖPNV und im Schulbusverkehr seit einigen Tagen Maskenpflicht. Die Stadt Rees kündigt jetzt Kontrollen vor allen in Linien- und Schulbussen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes an. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden. Das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske in Bussen und Bahnen ist Pflicht, weil es gerade dort meist nicht möglich ist, den erforderlichen Abstand einzuhalten. Eltern werden gebeten, ihren Kindern zu erklären, warum das Tragen der Masken wichtig ist und dass dies nicht nur wegen der rechtlichen Vorgaben, sondern auch für die eigene Gesundheit und die der Mitschüler.