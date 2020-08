Seltener Zuchterfolg in Europa : Nachwuchs bei den Kleinen Ameisenbären im Duisburger Zoo

Duisburg Im Zoo Duisburg wächst erneut ein Kleiner Ameisenbär heran. Es ist der fünfte Zuchterfolg am Kaiserberg seit 2017. In Europa gelingt die Zucht der sogenannten Tamanduas zumeist nur selten.

Kleine Knopfaugen, eine lange Schnauze und nur selten Nachwuchs: Kleine Ameisenbären werden in Zoos nicht häufig gehalten und Jungtiere sind noch immer nicht alltäglich. Anders in Duisburg: seit 2017 wurden am Kaiserberg gleich vier Jungtiere aufgezogen, aktuell wächst Jungtier Nummer Fünf in der Tropenhalle Rio Negro heran. In der Zoolandschaft dürften Persea und ihr Partner Tiago damit zu den erfolgreichsten Paaren zählen.