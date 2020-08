Krefelder Zoo : Nachwuchs bei den Flamingos – Zuchterfolge nach 13 Jahren Pause

Man muss schon genau hinsehen, um das grauweiß, flauschige Flamingo-Küken zwischen all den rosaroten Federn zu erkennen. Foto: Krefelder Zoo/Vera Gorissen

Krefeld Seit Anfang August sind im Krefelder Zoo nach einer Pause von 13 Jahren vier Kuba-Flamingo-Küken geschlüpft. Fünf weitere Eier werden noch bebrütet.

Bei gutem Wetter und um die Mittagszeit herum ist das Schnattern der Flamingos bereits beim Zutritt in den Krefelder Zoo zu hören. Gemeinsam sitzen momentan 41 Kuba-Flamingos auf und um die Insel im Teich an der Zoo-Gastronomie und bilden einen orangeroten Blickfang. Auf den kegelförmigen Schlamm-Nestern, die zu gleichen Teilen aus Löss und Muttererde bestehen, brüten mehrere Paare dicht beieinander. Und vor ein paar Tagen war es dann endlich so weit: Nach einer Brutdauer von gut 30 Tagen ist das erste Flamingoküken geschlüpft, drei weitere sollten folgen. Und fünf Eier werden noch bebrütet.

Zuletzt waren die Flamingos 2007 erfolgreich. Zwei Küken erblickten das Licht der Welt. Die Hagel-Katastrophe 2008, einige Umbaumaßnahmen und eine zu kleine Gruppengröße sind einige der Faktoren, warum der Zuchterfolg bei den bis zu 1,50 Meter großen Vögeln ausgeblieben ist. Auch das fortgeschrittene Alter der Tiere kann für das Ausbleiben vom Nachzuchterfolg eine wichtige Bedeutung haben, so dass in den vergangenen Jahren eine stetige Verjüngung der Gruppe mit Nachzuchttieren aus anderen Zoos vorangetrieben wurde. Acht Kuba-Flamingos kamen aus dem Zoo Ostrava (Tschechien, 2013/2015), zwei aus dem Zoo Boissieres (Frankreich, 2016) und zehn aus dem Zoo Barcelona (Spanien, 2016) nach Krefeld und schraubten das Alter der bestehenden Gruppe weit nach unten. Auch ein Wechsel der Beschaffenheit und Zusammensetzung des Bodens von lehmhaltiger Erde hin zu Löss in Verbindung mit Muttererde wird für den diesjährigen Bruterfolg erheblich gewesen sein.

Ronald Melcher, Tierpfleger der Kuba-Flamingos, ist sich außerdem sehr sicher, dass auch ein stressfreier Wechsel zwischen Winter- und Sommerquartier - die Tiere können selbst zwischen Freianlage und Stall wählen - stark zum Zuchterfolg beigetragen hat.