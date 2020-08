Klimaschutz : Stadt Duisburg begrünt Bushaltestellen

Duisburg Die DVG hat am Mittwoch die erste Bushaltestelle mit begrüntem Dach in Duisburg eingeweiht. So soll helfen, CO² zu binden und Tieren Lebensraum bieten. Bis Ende des Jahres sollen 28 weitere Haltestellen umgerüstet werden.

(th) Auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommt dem öffentlichen Personennahverkehr eine besondere Bedeutung zu. Mehr ÖPNV bedeutet weniger Emissionen – und das vor allem in der Innenstadt. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) will nun diese Bedeutung des ÖPNV für den Klimaschutz mit einem besonderen Projekt unterstreichen. Am Mittwoch wurde mit der Haltestelle am Kuhtor in der City der stadtweit erste Haltepunkt mit begrünten Dach vorgestellt.

Auf dem Wartehäuschen wachsen insgesamt zwölf unterschiedliche Pflanzenarten. Die Sedum-Gewächse sind der DVG zufolge robust und pflegeleicht, so dass sie für eine Dachbegrünung ideal geeignet sind. Auf dem Dach der Wartehalle ist eine erhöhte Umrandung angebracht, die bei schlechtem Wetter dafür sorgen soll, dass nichts heruntergespült wird. Das Wartehallendach an der Haltestelle Kuhtor dient als Retentionsfläche für rund 200 Liter Regenwasser. Bis zu 70 Prozent davon verdunsten und sollen so aktiv dazu beitragen, das Innenstadtklima zu verbessern und sogenannte Hitzeinseln zu vermeiden.

Die Bepflanzung dient Bienen und anderen Insekten außerdem als Nahrung und Zufluchtsort, die es sonst im urbanen Umfeld immer weniger gibt. Sedum-Pflanzen sind zudem in der Lage, CO2 und Feinstaub zu binden und so die Emissionslast in der Innenstadt zu senken. „Die DVG ist sich ihrer Verantwortung bewusst“, sagt Markus Wittig, Vorstandsvorsitzender der DVG. „Die Mobilitätswende ist einer der entscheidenden Bausteine beim Klimaschutz. Wir beschaffen ausschließlich hocheffiziente Fahrzeuge, um Emissionen gerade im Innenstadtbereich nachhaltig zu senken. Mit der Begrünung von Wartehallen-Dächern haben wir eine weitere Möglichkeit gefunden, den Klimaschutz aktiv voranzutreiben.“

Auch die Stadt ist von dem Konzeot überzeugt. „Die Hitze der letzten Tage hat noch einmal verdeutlicht, wie wichtig Grün in der Stadt ist“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. Die Begrünung der Dächer an Haltestellen zeigt, dass auch kleine Flächen sinnvoll und nachhaltig für den Klimaschutz genutzt werden können.“

Umgesetzt wurde die Maßnahme von der Firma Ströer, langjährige Partnerin der DVG für Aufbau, Instandhaltung und Reinigung der Wartehallen. Mit dem neuen Wartehallenmodell samt grünem Dach am Kuhtor baut Ströer in Duisburg die erste begrünte Wartehalle in der Region auf. „Die Bedeutung von Außenwerbung und Stadtmöblierung im öffentlichen Raum wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen“, , sagt Hermann Meyersick, Geschäftsführer der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH. „Stadtmöbel wie Wartehallen werden immer stärker Teil eines urbanen Systems, einer Smart City. Sie dienen damit nicht nur als Werbefläche, sondern bieten darüber hinaus relevante Dienstleistungen wie Techniken zur Luftreinhaltung, Messung von Umweltdaten oder Möglichkeiten der Mobilitätssteuerung“

Gemeinsam wollen die DVG und Ströer bis Ende des Jahres noch 28 weitere begrünte Wartehallen im gesamten Stadtgebiet aufstellen, um überall im urbanen Umfeld ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

