Zoo Duisburg : Flusspferddame Jamina zieht um

Duisburg Die Zwergflusspferddame Jamina wird von Duisburg nach Lodz umgesiedelt. Sie gehört zu einem Zuchtprogramm, das einen langfristigen gesunden Bestand zur Erhaltung der Art sichern soll.

So auch die Zwergflusspferde. In den westafrikanischen Regenwäldern, wo sie herkommen, werden sie durch Jagd, kriegerische Auseinandersetzung und Lebensraumverlust – zum Beispiel durch den Bau von Minen – dezimiert, so dass es dort laut einer Schätzung der IUCN, was für International Union for Conservation of Nature and Natural Resources steht, nur noch 2.000 bis 2.500 Exemplare gibt. Und die Zahl sinkt. Um ein Aussterben zu verhindern, gibt es spezielle Zuchtprogramme, zu denen auch der Zoo Duisburg gehört.