Trauer um Publikumsliebling : Duisburger Zoo verabschiedet sich von 46 Jahre alter Seehund-Dame „Oma“

Der Duisburger Zoo trauert um einen seiner Publikumslieblinge, eine Seehund-Dame namens Oma. Das Tier war in der vorigen Woche eingeschläfert worden. „Der Gesundheitszustand hat keine andere Wahl mehr gelassen“, erklärte der Zoo am Montag.

Mit 46 Jahren sei das Tier wohl einer der ältesten Seehunde weltweit gewesen. In den letzten Jahren war das Weibchen allerdings bereits blind und taub. Den Namen Oma bekam es wegen seines hohen Alters von Pflegern.

Ab dem 1. November gilt in Duisburg die 2G-Regel

Für den Zoo, Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte : Ab dem 1. November gilt in Duisburg die 2G-Regel

Die Entscheidung, die Seehund-Dame einschläfern zu lassen, sei am vergangenen Mittwoch getroffen worden. In den Wochen zuvor habe sich der Gesundheitszustand des Weibchens deutlich verschlechtert. Unter anderem zeigte sie Lähmungserscheinungen, die auf einen Bandscheibenvorfall schließen ließen.

Als Jungtier war die als gutmütig geltende Seehund-Dame 1976 in den Duisburger Zoo am Kaiserberg gekommen. Viele Menschen seien mit ihr aufgewachsen und teilweise auch alt geworden, erklärte der Zoo. Zahlreiche Beileidsbekundungen erreichten den Zoo in den sozialen Medien.