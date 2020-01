Institut zieht Konsequenzen : Niedrigzinsen: Sparkasse sagt Gala dieses Jahr ab

Duisburg Die Sparkasse Duisburg verzichtet in diesem Jahr auf die beliebte Gala, die zuletzt alle zwei Jahre stattfand und stets ausverkauft war. Bei der jüngsten Veranstaltung 2018 waren dort unter anderem die Sängerin Sarah Connor und Tenor Paul Potts zu Gast.

„Die rasanten Veränderungen und schwerwiegenden Herausforderungen in der Welt der Finanzen, also in einer Welt quasi ohne Zinsen, haben nun auch Einschränkungen im Bereich der Veranstaltungen in Duisburg zur Folge“, teilte die Sparkasse mit.