Umstrittener Künstler : Duisburger Lehmbruck-Museum steht zu Werken von Emil Nolde

Emil Nolde war ein genialer Künstler – mit umstrittenem Weltbild. Foto: Nolde Stiftung Seebüll/Dirk Dunkelberg

Duisburg Emil Nolde verehrte Hitler, doch Hitler empfand seine Werke als entartet. Kanzlerin Angela Merkel ließ Nolde-Werke aus ihrem Amtszimmer entfernen. Das Duisburger Lehmbruck-Museum zeigt die Arbeiten des „entarteten Entarteten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Die Werke sind schön, prägen die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, sie werden nach wie vor hoch gehandelt und sorgen doch bei vielen Kunstfreunden und Museumsgängern für ein ungutes Gefühl. Die Rede ist von Hans Emil Hansen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Emil Nolde (1867 bis 1956). Seine Gemälde und Grafiken sind aus der Perspektive von heute über jeden Zweifel erhaben. Doch alles, was wir mittlerweile über den Menschen Emil Nolde wissen, kann einen fassungslos machen.

Emil Nolde war ein überzeugter Nazi, ein Antisemit und gar ein Verleumder. Dieser Feststellung wird heute kaum noch einer widersprechen. Auf der anderen Seite war Nolde auch ein Maler, dessen Werke von den Nationalsozialisten verfemt wurden. Von keinem anderen Künstler wurden derart viele Werke beschlagnahmt und in der Wanderausstellung „Entartete Kunst“ von 1937/38 präsentiert. Hitler selbst soll dafür gesorgt haben, dass Nolde in dieser berüchtigten Nazi-Schau bloßgestellt wurde.

Nach dem Krieg vernebelte Emil Nolde seine Haltung während der Nazizeit, indem er die Brandmarkung der Nazis als „entartet“ und als persönlichen Ehrentitel für sich in Anspruch nahm. Dass er selber von 1933 bis kurz vor Kriegsende ein überzeugter Nationalsozialist gewesen war, obwohl er in der Tat als Künstler Repressalien ausgesetzt war, wollte Nolde nach dem Krieg vergessen machen. Das ist ihm auch zeit seines Lebens gelungen. Man lese nur den verklärenden Beitrag in Kindlers Malerlexikon, in dem das Politische gänzlich ausgeklammert wird. Erst in den vergangenen Jahren wurde der Öffentlichkeit klar gemacht, wie stark Nolde mit der nationalsozialistischen Ideologie verstrickt war.

Der „Buchsbaumgarten“ von Emil Nolde ist Teil der aktuellen Studio-Ausstellung im Lehmbruck-Museum. Foto: Andreas Probst

Wie soll man nun mit den Arbeiten Noldes umgehen, den der Kunstkritiker Adolf Behne gelegentlich als „entarter Entarteter“ bezeichnet hat? Bundeskanzlerin Angela Merkel entschied sich dafür, zwei Nolde-Werke, die viele Jahre in ihrem Amtszimmer hingen, kurz vor Beginn der Berliner Ausstellung „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ abhängen zu lassen. Vor diesem Hintergrund musste man sich auch im Duisburger Lehmbruck-Museum fragen, wie man mit den Nolde-Werken aus der Museumssammlung umgehen soll. Die Antwort ist eindeutig: In der Ausstellung über die Brücke-Künstler, die noch bis zum Juni im Untergeschoss des Museums gezeigt wird, ist selbstverständlich auch Emil Nolde vertreten. Schließlich wurde Nolde im Jahr 1906 zögerlich Mitglied dieser „expressionistischen“ Künstlervereinigung, die er allerdings bereits nach einem Jahr und einem heftigen Streit mit Karl Schmidt-Rottluff wieder verließ.

Angela Merkels Entscheidung, sich von den Nolde-Werken zu distanzieren, wird unterschiedlich beurteilt. Christian Ring, Direktor der Nolde-Stiftung Seebüll, der auch im Lehmbruck-Museum sprach, ist der Meinung, dass die Werke im Amtszimmer hätten bleiben können. Er meint: „Emil Noldes Kunst ist und bleibt herausragend. Die Gemälde hätten, verbunden mit einer Kontextualisierung, im Büro der Bundeskanzlerin hängen bleiben können.“ Dagegen meint Felix Krämer, Leiter des Düsseldorfer Kunstpalastes, dass das Amtszimmer der Bundeskanzlerin „ungeeignet für ausführliche kunsthistorische Debatten“ sei.

Söke Dinkla, die Direktorin des Lehmbruck-Museums, hat gegenüber der Fachpublikation „Kunstzeitung“ gesagt: „Es ist der Kunst und damit uns nicht gedient, wenn wir von jetzt an Kunstwerke nach politisch-moralischen Kriterien in öffentlichen Verwaltungen selektieren und aussortieren, geschweige denn womöglich nach diesen Kriterien zukünftig anzukaufen.“ Es sei zwar richtig, so Dinkla, Leben und Werk als Einheit zu sehen, doch müsse vorrangig die künstlerische Qualität und Innovationskraft der Werke Noldes beurteilt werden.

Deshalb, so die Folgerung, sei es richtig, die Nolde-Werke, die seit vielen Jahren Bestandteil der Museumssammlung sind, öffentlich zu zeigen; gleichwohl dürfe die braune Vergangenheit des Künstlers, der sie schuf, nicht verschwiegen werden. Wenn man so will, widersprechen die Gemälde und Grafiken des Künstlers den Einstellungen und Handlungsweisen des politischen Menschen Nolde.

Die Diskussion um Nolde wurde Ende des vergangenen Jahres auch durch die Neuverfilmung des Romans „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz neu angefacht. Bekanntlich ist der mit einem Malverbot ins Abseits gestellte Künstler Max Ludwig Nansen aus dem Roman ein mehr oder weniger verkapptes Porträt Emil Noldes. Lenz folgte in seinem 1968 erschienenen Roman weitgehend der bereinigten Autobiografie Emil Noldes, was man in Hinblick auf den Roman-Gehalt durchaus akzeptieren kann. Immerhin verschweigt Lenz in der „Deutschstunde“ nicht eine zeitweilige Nähe des Künstlers zu den Nazis. Wörtlich heißt es da in dem Roman: „Unter dem Eindruck der Beschlagnahmung von mehr als achthundert seiner Bilder, die von deutschen Museen erworben waren, trat Max Ludwig Nansen aus der NSDAP aus, in die er nur zwei Jahre später als Adolf Hitler eingetreten war.“