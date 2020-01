Polizei reagiert blitzschnell : 35-Jähriger nach Einbruch ins Lehmbruck-Museum festgenommen

Duisburg Am Montagabend ist ein 35-Jähriger in das Duisburger Lehmbruck-Museum eingebrochen, indem er eine Fensterscheibe zerstörte. Die Polizei war zügig vor Ort.

Er wurde noch am Dienstg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall einem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt.