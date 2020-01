Ballettscouts zu b.42 : Beifall für Ballettabend voller Kontraste

Die Uraufführung von „Symphonic Poem“, choreografiert von Remus Sucheana, bot nie zuvor Gesehenes. Foto: Gert Weigelt

Duisburg Leser der RP besuchten auf Einladung der Rheinoper als Scouts die Ballettpremiere b.42 im Theater der Stadt Duisburg. Von dem dreiteiligen Abend zeigte sich die Gruppe in der Gesprächsrunde ziemlich begeistert.

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

So wie Ballettscout Michael Menge ging es vielen, die die Premiere des Ballettabends b.42 im Stadttheater erlebt hatten. Menge zeigte sich freudig überrascht darüber, dass Ballett so vielseitig sein kann. Der dreiteilige Abend war ein Abend voller Kontraste. Zunächst gab es mit Square Dance von George Balanchine neoklassisches Ballett, wie man es „gewohnt“ war, doch in einer Perfektion, die die Mehrzahl der „Scouts“ schlichtweg begeisterte. Die Uraufführung „Symphonic Poem“, choreografiert von Remus Sucheana nach der Musik der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir bot nie zuvor Gesehenes, irritierte zwar, faszinierte letztlich aber durchweg die Gruppe, die gewissermaßen als Repräsentanten des Publikums die Vorstellung kommentierte. Martin Schläpfers Reformationssymphonie empfanden einige Scouts als eine Art Synthese der beiden ersten Stücke: als Verbindung von klassischen mit experimentelle Formen.

Annette Hausmann sah im Balanchine-Teil eine Huldigung des schönen Balletts. Hier werde Eleganz und Anmut aufs Schönste dargestellt. Gleichwohl strahle die Choreographie eine erfreuliche Lässigkeit aus. Das habe gut zum typischen amerikanischen Square Dance gepasst, der hier von Balanchine geadelt werde. Wie Michael Menge war sie auch von der schön-trainierten Körperlichkeit der Tänzerinnen und Tänzer beeindruckt. Vom Ensemble werde höchste Meisterschaft verlangt; jeder Fehler würde das Bild sonst zerstören. Das sah auch Mila Langbehn so, die darauf hinwies, dass nicht nur die viel gelobte exzellente Beinarbeit, sondern auch der Körperausdruck der Tänzerinnen und Tänzer diesem Ballettideal entsprach. Das schlichte Bühnenbild im ersten Ballettteil, das nur aus einem blauen Hintergrund besteht, hebe die Tänzerinnen und Tänzer und ihre anscheinend leichten, aber schwer durchzuführenden Bewegungsabläufen hervor. Vinuar Amuka war vom Symphonic Poem und der Reformationssymphonie noch mehr angetan als vom klassischen Balanchine. „Mir hat das Originelle und Abgründige am besten gefallen“, sagte sie. Tief berührt hatte sie der Einzeltänzer und seine Darstellung der „reformatorische Verzweiflung“. Myriam Kasten, die zugab, sich bei einigen früheren Schläpfer-Abenden nicht so recht wohl gefühlt zu haben, gestand, dass ihr diesmal Schläpfer mit seiner Reformationssymphonie sehr gut gefallen habe. Auffallend sei, wie Schläpfer die Geschlechterrollen aufgebrochen habe. Während in den ersten beiden Balletten die Frauen- und Männerrollen klar definiert gewesen seien, habe Schläpfer in der Reformationssymphonie sowohl durch die einheitlich schwarzen Trikots als auch durch die Bewegungsmuster die Trennungslinie zwischen Mann und Frau aufgehoben. Jürgen Ingenhaag meinte, dass bei diesem Ballettabend „für jeden etwas dabei“ gewesen sei. Der Wechsel von Ensemble-Tanz und Solisten-Einlagen sei überaus gelungen gewesen. Beim Symphonic Poem habe die Musik einen eigenartigen, aber faszinierenden Part, was sich auch im Bühnenbild widerspiegelte: Die Schlagzeuger saßen auf erhöhten Podien auf der Bühne und wurden so Teil der Kulisse.

Info Als Scout zu den Premieren Scout-Projekt Seit einigen Spielzeiten lädt die Rheinoper Leser der RP dazu ein, Opern- und Ballettpremieren im Duisburger Theater zu besuchen, um sie gleich im Anschluss in einer Gesprächsrunde zu kommentieren. Bei diesen Gesprächen sitzt auch die RP mit Stift und Block dabei. Internet Die Scouts sind ferner eingeladen, ihre Meinung für die Internet-Seite der Rheinoper schriftlich festzuhalten. In einigen Tagen wird man diese Kommentare auf der Internet-Seite der Rheinoper lesen können.

Christiane Hain meinte resümierend, dass die Mischung mit zur besonderen Qualität des Ballettabends beigetragen habe. Sogar der von vielen jüngeren Ballettfreunden verpönte Spitzentanz komme hier vor, allerdings nicht als bloß schöne Bewegungsform, sondern auch mit neuem sehr offensivem Ausdrucksgehalt.