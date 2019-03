Einige Schaulustige kamen: Hochheider verabschieden sich vom Weißen Riesen

Duisburg Die Sprengung des „Weißen Riesen“ in Hochheide lief reibungslos. Das Ordnungsamt lobte die Besonnenheit der Anwohner.

Als der „Weiße Riese“ um Punkt 12 Uhr am Sonntagmittag in sich zusammensackt, sind Spreng-, Abrissunternehmen und Verwaltungschef in Feierlaune. Genau wie vorgesehen stürzten die vier Wohntürme des in sich zusammen. Niemand wird verletzt, kein anderes Gebäude wird beschädigt. Die einzigen Verluste hat die Feuerwehr zu beklagen. Ein paar Wasserschläuche haben die Trümmerhagel nicht überstanden.