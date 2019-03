Süße Überraschung am Kaiserberg: Bergkänguru-Nachwuchs im Duisburger Zoo

Süße Überraschung am Kaiserberg

Duisburg Die Bergkänguru-Gruppe im Duisburger Zoo hat ein neues Familienmitglied. Der kleine Spross ist ein Weibchen – jedenfalls zu 99 Prozent.

Seit rund drei Wochen verlässt das jüngste Känguru-Jungtier immer häufiger den schützenden Beutel von Mutter Kawa und erkundet das Außengehege am Kaiserberg. Erst seit dem Jahr 2017 leben die Bergkängurus im Zoo Duisburg. Dass es schon jetzt Nachwuchs gegeben hat, freut die Pfleger und Mitarbeiter ungemein. Neben dem Tierpark in Berlin ist Duisburg der einzige Zoo-Standort in Deutschland, welcher diese Känguru-Art pflegt.