Schickes Wohnen am Kaiserberg : Luxuswohnungen auf dem Dach Duisburgs

Die Wohnungen des „Quartiers Wilhelmshöhe“ sind bereits alle vermarktet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mit dem „Kaiserpalais“ an Stelle der Traditionsgaststätte „Wilhelmshöhe“ hoch oben auf dem Kaiserberg soll das „Quartier Wilhelmshöhe“ seinen krönenden Abschluss finden. Hier entstehen 38 Wohnungen in Duisburgs allerbester Lage.

Die Bagger wirbeln ordentlich Staub auf und verrichten ganze Arbeit: In wenigen Tagen ist vom Gebäude des Restaurants „Wilhelmshöhe“ einschließlich des Apartment-Anbaus nichts mehr übrig. Hier entsteht das „Kaiserpalais“ – eine Wohnanlage hoch oben auf dem Kaiserberg, in Waldrandlage.

Der neue Wohnkomplex darunter ist inzwischen fertig und komplett vermarktet: Terrassenförmig gruppieren sich acht Häuser um die denkmalgeschützte Henle-Villa mit dem Fahrenkamp-Anbau. Eine große Spundwand sichert den rückwärtigen Bereich des Quartiers. Dahinter ist ein Zaun – und der Wald.

INFO Entwicklung durch Novaform Das Kaiserpalais wird entwickelt vom Unternehmen Novaform, das 2018 die Duisburger Blankbau-Gruppe übernahm. Novaform hat eine niederländische Konzernmutter, der Deutschland-Sitz ist in Düsseldorf.

Die 47 Wohnungen hat das Maklerunternehmen Maletz & Hoffstedde vermarktet. „Wir haben unseren Firmensitz von Mülheim hierher verlegt“, erklärt Ralf Maletz, dessen Büro an der Wilhelmshöhe 8a inmitten des neuen Wohnquartiers liegt. Nach dem Entwurf des Duisburger Architekturbüros Druschke und Grosser sind die Villen auf einem 9300 Quadratmeter großen Grundstück errichtet worden. Die Wohnungen fangen bei einer Größe von rund 80 Quadratmetern an, die größte hat über 190 Quadratmeter. Federführend ist die „Wilhelmshöhe Projektentwicklungen GmbH“, die nun mit dem „Kaiserpalais“ und dem daneben liegenden „Pavillon“ das Quartier abschließen will. „Das ist für uns die Krönung des Projekts“, sagt Jens Gehlings, Geschäftsführer der Entwickler.

Abriss: Das Traditionsrestaurant „Wilhelmshöhe“ verschwindet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Nach einer Planung des renommierten Düsseldorfer Architekturbüros RKW entstehen an Stelle des Traditionsrestaurants das „Kaiserpalais“ und das „Pavillon“ auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Im Online-Portal Immobilienscout findet man noch einige Wohnungen, andere sind schon verkauft, noch bevor der Bau überhaupt begonnen hat. Wer’s bescheiden mag und mit 60 Quadratmetern Wohnfläche klarkommt, aufgeteilt auf zwei Zimmer, ist mir 269.000 Euro dabei – zuzüglich eines Tiefgaragenstellplatzes für 25.000 Euro. Eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 163 Quadratmetern wird für 839.000 Euro angeboten, für eine rund 240 Quadratmeter große Wohnung sind 1,2 Millionen Euro zu zahlen.

Das „Kaiserpalais“ im Modell. Foto: RKW Architektur +

Die Ausstattung ist entsprechend, Landhausdielen, Fußbodenheizung und geschliffene Wandoberflächen versprechen einen gewissen Luxus. Ein „Online-Sonderwunschmanager“ geht zudem auf individuelle Bedürfnisse der Käufer ein. „Ein Teil der Interessenten kommt aus Nachbarstädten, aus Düsseldorf oder vom Niederrhein. Es sind aber auch viele Duisburger, die hier eine Wohnung kaufen wollen, zum Teil sogar aus direkter Nachbarschaft am Kaiserberg“, berichtet Ralf Maletz. Das sei beim „Quartier Wilhelmshöhe“ nicht anders gewesen: „Da ist sogar ein älteres Ehepaar dabei, das noch im Restaurant Wilhelmshöhe seine Hochzeit gefeiert hat.“

Vor allem aber ist es die Lage, die Kaufinteressenten auf den Kaisersberg lockt. Die Makler werben mit dem Begriff „exklusiver Logenplatz“. „Vom Kaiserpalais haben Sie schon in der ersten Etage einen Blick über die Baumwipfel. In den Etagen darüber können Sie bei gutem Wetter 30 Kilometer weit sehen“, so Maletz.