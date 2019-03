Folkwang-Konzert zu den Akzenten: Zukunftsmusik: Mit vier Cembali durch Europa

Duisburg Mit einem Konzert beteiligte sich die Folkwang-Universität der Künste an den Utopie-Akzenten.

Tatsächlich standen auf der Bühne im Kleinen Konzertsaal nicht weniger als vier verschiedene Cembali: in der Mitte ganz vorne ein großes französisches Cembalo (das ist das selbe Instrument, das auch bei entsprechenden Konzerten der Duisburger Philharmoniker verwendet wird), dahinter sein deutsches Pendant für die Duostücke, rechts ein kleines italienisches Cembalo, links das gleichfalls kleine, an Folkwang neue flämische Cembalo. Die beiden Dozenten hatten fünf besonders begabte Studentinnen aus ebenso vielen Ländern mitgebracht, alle zusammen spielten je ein Werk von neun Komponisten aus ebenso vielen europäischen Ländern.

Der Abend zeigte zum einen, dass Europa in der Barockzeit noch viel mehr eine Utopie war als heute, mit strikten nationalen Abgrenzungen und vielen Kriegen. Andererseits waren Musiker auch damals oft auf Reisen und hatten dadurch einen weiteren Horizont. So war Johann Jakob Froberger (1616-1667) selten auf seinem Posten als kaiserlicher Hofkapellmeister in Wien anzutreffen, öfters dagegen in Paris. Die Italienerin Elena Migliore stellte uns hier Frobergers Stücke „Lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV Rè de Romani“, „Courante“, „Gigue“ und „Sarabande“ vor.