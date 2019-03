CDU-Südparteitag: Anbindung an Mannesmannacker das drängendste Problem

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst war am Samstag zu Gast auf dem CDU-Südparteitag. Antwort auf alle Fragen hatte auch er nicht.

SÜDEN Wüst sei wohl in den nächsten Jahren der wichtigste Landesminister für Duisburg, erklärte Peter Ibe, Vorsitzender des CDU-Bezirks Süd, bei seiner Begrüßung zum Süd-Parteitag im Pfarrsaal St. Hubertus in Rahm.In der Tat machte Wüst in seiner Rede deutlich, an wie vielen Stellen die Verkehrspolitik des Landes gerade auch Duisburg berührt. Allerdings hatte der ansonsten so wortgewandte Minister auch nicht auf jedes Verkehrsproblem im Duisburger Süden sofort die passende Antwort parat.

Das wurde in der Diskussion mit Wüst im Anschluss an seine Rede deutlich. Nicht nur Axel Heyer vom Bürgerverein Mündelheim wollte es genau wissen: Was ist mit der seit 20 Jahren diskutierten Anbindung des Mannesmannacker an die B 288? Ist es möglich, beim Ausbau der B 288 in Richtung zur A 57 in Krefeld die Straße mit Lärmschutzwänden an der Seite in Mündelheim in Tieflage zu führen und am Ende gar zu deckeln? Der Verkehrsminister verwies darauf, dass der Ausbau der B 288/ A 524 gerade erst wieder in das Arbeitsprogramm 2019 des Landes aufgenommen worden sei. „Das bedeutet, dass die Planungen jetzt erst beginnen. Die Feinplanung für den Mannesmannacker und den weiteren Ausbau gehen erst in zwei, drei Jahren in das finale Stadium. Das beinhaltet dann auch die Prüfung aller möglichen Varianten“, so Wüst.